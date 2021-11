Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verunglückter Sattelschlepper auf der A 1

Otzenhausen (ots)

Schwer verletzt in ein rheinland-pfälzisches Krankenhaus eingeliefert werden musste der ukrainische Fahrer eines litauischen Sattelschleppers am 27.11.2021. Der 44-jährige Mann befuhr die A 1 in Richtung Trier. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Otzenhausen geriet er bei Schneefall und Eisglätte ins Schleudern und drehte sich derart, dass sich Zugmaschine und Auflieger verkeilten. Das Gespann rutschte anschließend in den Straßengraben, wobei der Tank des Fahrzeuges aufgerissen wurde. Der im Tank vorhandene Kraftstoff lief vollständig aus und versickerte im Erdreich. Die freiwillige Feuerwehr Otzenhausen streute den ausgelaufenen Kraftstoff mittels Bindemitteln ab. Die unfallaufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland verständigten das Landesamt für Umwelt- und Arbeitssicherheit. Von dort wurden Maßnahmen zur Beseitigung der eingetretenen Umweltschäden in die Wege geleitet. Die Bergung des verunfallten Sattelschleppers erfolgte durch ein Spezialunternehmen.

