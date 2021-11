Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Milchlaster umgekippt

Wolfersweiler (ots)

Ca. 5000 Liter Milch liefen aus einem umgekippten Milchlaster nach einem Verkehrsunfall am 26.11.2021 um 22.00 Uhr aus. Die 47-jährige Fahrerin des Milchlasters, wohnhaft in Rheinland-Pfalz, war mit ihrem mit 14000 Litern Milch geladenen Lkw auf der L 316 in Richtung Wolfersweiler fahrend in einem Kurvenbereich bei Schneefall und Eisglätte von der Fahrbahn abgekommen und im rechtsseitigen Straßengraben umgekippt. Die Frau zog sich hierbei nur leichte Verletzungen zu. Der umgekippte Lkw konnte erst nach dem Abpumpen der Restmenge Milch geborgen werden. Der Verkehrsunfall wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Homburg aufgenommen, da die Polizeiinspektion Nordsaarland wegen anderer Ersuchen und wegen Verkehrsunfallaufnahmen komplett ausgebucht war.

