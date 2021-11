Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwerer Verkehrsunfall

Weiskirchen (ots)

Zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten forderte ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 151 zwischen Zerf und Weiskirchen im unmittelbaren Grenzbereich zu Rheinland-Pfalz. Am Freitagnachmittag, 26.11.2021, missachtete eine aus Richtung Waldweiler kommende Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Simmern um 16.30 Uhr beim Einfahren in die L 151 die Vorfahrt eines in Richtung Zerf fahrenden Pkw-Fahrers aus Zerf. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin musste schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert werden. Die ebenfalls schwer verletzte Beifahrerin des unfallbeteiligten Fahrers aus Zerf wurde in ein rheinland-pfälzisches Krankenhaus eingeliefert. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

