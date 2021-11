Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brand

Weiskirchen- Thailen (ots)

Am Mittwoch, 24.11.2021 um 14.30 Uhr wurde ein Wohnhausbrand in Weiskirchen Thailen gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren aus Weiskirchen und Losheim stellten fest, dass in einer angebauten Scheune , in der Heuballen gelagert wurden, ein Schwelbrand ausgebrochen war. Offenbar hatte sich ein Ballen selbst entzündet und diesen Schwelbrand verursacht. Die Sache konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden ohne das ein größerer Schaden entstand.Neben der Feuerwehr waren auch Kräfte des Rettungsdienst und der Polizeiinspektion Nordsaarland vor Ort.

