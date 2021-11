Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Beschädigung einer Verkehrseinrichtung

Weiskirchen (ots)

Am Samstag, dem 20.11.2021, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland mitgeteilt, dass in Weiskirchen, Auf der Heide, ein dort aufgestelltes, mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung beschädigt wurde. Wie vor Ort festgestellt wurde, wurde die Linse des sog. "Enforcement Trailers" mit rosafarbener Sprühfarbe besprüht. Durch einen Techniker konnte die Tatzeit auf Freitag, 19.11.2021, gegen 22:20 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten ihre Feststellungen und Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell