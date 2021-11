Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schwerer Verkehrsunfall

Wadern (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 47-jähriger Autofahrer aus Wadern mit dem luxemburgischen Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden. Der 47-Jährige kollidierte am Samstag, 20.11.2021, um 09.39 Uhr mit einem entgegenkommenden Pkw auf der L 148 zwischen Nunkirchen und Noswendel. Der 23-jährige Fahrer dieses Pkw aus Losheim am See wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen einem saarländischen Krankenhaus zugeführt. Zur Beweissicherung ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt ein Spurensicherungs- und Vermeidbarkeitsgutachten an. Der in seinem Pkw eingeklemmte, lebensgefährlich Verletzte, musste von der Feuerwehr der Löschbezirke Wadern und Nunkirchen aus dem total beschädigten Autowrack befreit werden. Die L 148 ist bis auf weiteres voll gesperrt, zwei Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch durch einen Unfallgutachter rekonstruiert.

