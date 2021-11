Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Strecke zwischen Brotdorf, Losheim, Mitlosheim und Weiskirchen

Losheim am See, Weiskirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag, 14.11.21 gegen 15:15 Uhr, wurde durch einen Zeugen der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt mitgeteilt. Der Zeuge befuhr die Strecke von Brotdorf über Losheim, Mitlosheim, Rappweiler in Richtung Weiskirchen hinter einem braunen Ford C-Max mit MZG Kreiskennzeichen. Der Ford fuhr über die gesamte Strecke in starken Schlangenlinien und kam immer wieder in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. In Weiskirchen konnte das betroffene Fahrzeug durch ein Einsatzkommando der PI Nordsaarland gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die 65-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Weiskirchen unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und gegen sie wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht geschädigte Fahrzeugführer oder Zeugen die auf besagter Strecke in der Zeit zwischen 15:00 und 15:30 Uhr gefährdet wurden bzw. ausweichen mussten. Betroffene Personen oder mögliche Zeugen der Tat können sich an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell