POL-Nordsaarland: Farbschmierereien an zwei Kriegsdenkmälern in Wadern

Wadern (ots)

Am Wochenende (zwischen Fr. 12.11.21 17:00 Uhr und So. 14.11.21 11:10 Uhr) kam es zu Farbschmierereien an zwei Kriegsdenkmälern im Bereich der katholischen Kirche in Wadern. Ein Denkmal wurde mit neon-grüner Farbe und das zweite Denkmal mit schwarzer Farbe besprüht. Hierdurch entstand Sachschaden an den Denkmälern. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der Tat oder dem möglichen Täter geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden

