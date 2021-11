Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Beschädigter PKW auf dem Globusparkplatz in Losheim am See

Losheim am See (ots)

Am Samstag 13.11.21, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es auf dem Globusparkplatz in Losheim am See zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mitsubishi Spacestar mit MZG Kreiskennzeichen. Der PKW parkte in der angegebenen Tatzeit in der Reihe 16 des Globusparkplatzes. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der Tat geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell