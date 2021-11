Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung am PKW in Nohfelden-Sötern.

Nohfelden-Sötern (ots)

Am Freitag 12.11.21, in der Zeit von 12:30 Uhr bis ca. 18:20 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Peugeot mit WND Kreiskennzeichen in Nohfelden-Sötern. Der betroffene PKW stand in dieser Zeit am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Waldbach 9 in Sötern. Durch unbekannten Täter wurde die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der Tat geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

