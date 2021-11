Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Versuchter Einbruch im Musikpavillon

66625 Nohfelden, Am Seehafen (ots)

In der Nacht vom Freitag 05.11.21 zum Samstag 06.11.2021 wurde von bislang unbekannten Tätern versucht in den Musikpavillon am Bostalsee einzubrechen. Mehrere Hebelspuren konnten an der Eingangstüre des Musikpavillon vorgefunden werden, ein letztendliches Aufbrechen misslang den Tätern jedoch. Ungewöhnlich war, dass im Vorfeld durch die vermutlich gleichen Täter ein sogenannter Golf-Caddy vom Gelände des Center Parcs entwendet und in unmittelbarer Nähe zum Musikpavillon aufgefunden wurde. Hinweise zu oben angeführten Taten, bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Wadern, unter der Telefonnummer 06871/9001-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell