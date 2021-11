Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Wohnhausbrand in Wadern

Wadern (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, wurde die PI Nordsaarland gegen 09:00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Poststraße in Wadern, unweit der Dienststelle, Flammen aus dem Dach eines Wohnhauses schlagen würden. Das betreffende Haus befindet sich unmittelbar gegenüber von mehreren Discounter-Märkten in der Poststraße und wurde daher zeitnah von vielen Menschen entdeckt. Beim zeitnahen Eintreffen der Feuerwehr und Polizei, waren bereits alle Bewohner und Tiere aus dem Haus und das Dach stand in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte mit starken Kräften aus mehreren Löschbezirken das Feuer schließlich löschen. Es kamen nach jetzigem Stand keine Menschen oder Tiere zu Schaden. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden am Gebäude, sowie an einem geparkten Pkw, durch herabfallende Dachziegel. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an und werden vom Fachdezernat für Brandermittlungen übernommen.

