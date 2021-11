Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung durch Graffiti in der Halloween-Nacht

Wadern-Noswendel (ots)

In der Halloween-Nacht, 31.10.2021, kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich des Freizeitzentrums gegenüber der Kirche in 66687 Wadern-Noswendel zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Sachbeschädigungen erstreckten sich über das Freizeitzentrum, zur Straße "Zum Pavillon" und "Am Sportplatz". Es wurde eine Freiluftbühne, ein Bagger, sowie Altpapiercontainer besprüht. Die Täter konnten im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden. Es handelte sich um eine 3-köpfige Gruppe im Alter von 16, 14 und 12 Jahren, alle männlich und wohnhaft in Wadern bzw. Nonnweiler. Die Täter zeigten sich bei Ergreifen reumütig und einsichtig. Entsprechende Sprühdosen konnten bei ihnen aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell