Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Serie von Sachbeschädigungen

Wadern-Lockweiler (ots)

In der Nacht von Sonntag 24.10. auf Montag 25.10.2021 kam es in Lockweiler zu bisher 9 angezeigten Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter haben dabei entlang der Ortsdurchfahrt an mehreren Anwesen Scheiben mit Steinen eingeworfen, Farbschmierereien angebracht und Türschlösser manipuliert. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell