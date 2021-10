Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall auf der A62 zwischen Birkenfeld und Freisen durch verlorene Ladung.

A62 Freisen (ots)

Am Samstag Nachmittag 23.10, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Birkenfeld und Freisen auf der Richtungsfahrbahn Landstuhl. Ein Pritschenwagen mit Birkenfelder Kennzeichen verlor silberne Lüftungsrohre von seiner offenen Ladefläche, welche dann in den nachfolgenden Verkehr schleuderten. Hierdurch wurde ein nachfolgendes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland (Tel.: 06871-90010) mitgeteilt werden.

