Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall auf der A62 mit 12 beteiligten Fahrzeugen

Nohfelden (ots)

Am 22.10.2021 gegen 06.30 Uhr wird der Polizeiinspektion Nordsaarland ein Unfall mit 10 Fahrzeugen auf der A62 gemeldet. Dort war ein LKW in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs , als ihm hierbei in Höhe der AS Türkismühle ein Reifen seines Aufliegers platzt / reißt und die Reifenteile auf beiden Fahrspuren der BAB verteilt werden. Im Anschluß fuhren 11 nachfolgend Fahrzeuge über die Teile und beschädigten sich entweder im Frontbereich oder am Unterboden. Bis auf 2 PKW waren alle noch fahrbereit. Der Verursacher konnte später durch die Beamten auf einem Rastplatz angetroffen werden. Die Autobahn wurde durch die Autobahnmeisterei gereinigt.

