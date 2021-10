Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fußgängerin am Überweg angefahren

Losheim am See (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021 gegen 10.15 Uhr kam es in Losheim am See in der Straße "Wolfsborn" zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin. Die 44 Jährige Frau überquerte den dortigen Fußgängerüberweg als sie von dem PKW einer 80 Jährigen erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

