POL-Nordsaarland: Fahrraddieb ertappt

Thailen (ots)

Nur eine Stunde konnte sich ein 37-jähriger Fahrraddieb an seinem am 18.10.2021 (Montagnachmittag) geklauten Fahrrad erfreuen. Um 15.30 Uhr meldete der Besitzer das Fahrrad in Weiskirchen als gestohlen. Während eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland den Fahrraddiebstahl am Tatort aufnahm, fahndete ein zweites Kommando im Bereich Weiskirchen-Thailen nach dem Fahrrad. Diese Polizeibeamten sahen zunächst das Fahrrad in der Hauptstraße in Thailen, das von einem Mann gefahren wurde. Der Sichtkontakt zu dem Fahrrad brach jedoch ab, so dass der vermutliche Fahrraddieb zunächst flüchten konnte. Ca. 15 Minuten später trafen die Beamten den Fahrer an einem Wohnanwesen in Thailen an. Das hinter dem Anwesen stehende Fahrrad wurde sichergestellt und wieder an den Besitzer ausgehändigt. Den derzeit wohnsitzlosen vermutlichen Fahrraddieb erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

