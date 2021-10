Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Leitpfosten umgetreten

Weiskirchen-Rappweiler (ots)

Zeugen meldeten am Samstag, 16.10.2021, der Polizeiinspektion Nordsaarland um 13.30 Uhr, dass drei Männer an der L 373 im Bereich Rappweiler Leitpfosten umtreten und mitnehmen. Die Zeugen verfolgten die Randalierer in angemessenem Abstand und gaben den hinzugerufenen Polizeibeamten jeweils Standortmeldungen, so dass die drei Männer im Alter von 19, 20 und 24 Jahren in der Ortslage von Zwalbach ergriffen werden konnten. Hierbei beleidigten die Männer die couragierten Zeugen, die sie verfolgt hatten. Die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland stellten sicher, dass die Leitpfosten aufgestellt und somit die Verkehrssicherheit wieder hergestellt wurde. Gegen die renitent auftretenden Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln eingeleitet.

