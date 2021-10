Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Frontalzusammenstoß auf der B 268

Wadern-Nunkirchen (ots)

Glimpflich verlief der Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der in Nunkirchen innerorts gelegenen B 268 am Mittwoch, 13.10.2021, um 13.44 Uhr. Eine 51-jährige Frau aus Losheim am See kam in Richtung Losheim am See fahrend in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls aus Losheim stammenden 37-jährigen Mann. Dieser Pkw kippte durch den Zusammenstoß auf die Beifahrerseite. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B 268 im Bereich der Unfallstelle für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Deshalb waren größere Ableitungsmaßnahmen erforderlich. Am Unfallort eingesetzt waren unter anderem die Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber.

