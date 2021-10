Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an Kfz (Reifen platt gestochen)

Losheim am See (ots)

In der Zeit zwischen 08.10.2021, 19:15 Uhr bis 09.10.2021, 10:00 Uhr wurden am Fahrzeug des Geschädigten, welches in der Vogteistraße in 66679 Losheim am See geparkt stand, alle vier (4) Reifen platt gestochen. Tatmittel war nach jetzigem Ermittlungsstand vermutlich ein Schraubendreher. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

