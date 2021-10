Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Nohfelden (ots)

Am 10.10.2021 wurden in der Zeit zwischen 04:37 und 04:55 Uhr mehrere Schilder einer Baustelle in der Saarbrücker Straße in 66625 Nohfelden umgeworfen und ragten danach zum Teil in die Fahrbahn und stellten eine Gefahr für den fließenden Verkehr dar. Bislang ist bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen mutmaßlich jungen Mann mit langen Haaren, bekleidet mit hellpinker Weste gehandelt haben soll. Beschuldigter und Zeuge konnten aber bislang nicht angetroffen werden. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann wird daher gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

