Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines Rasenmähers

Wadern-Nunkirchen (ots)

Am 09.10.2021 wurde gegen 16:00 Uhr in der Straße "Buchenweg" in 66687 Wadern-Nunkirchen ein Rasenmäher (Marke: MTB, Modell: Smart 53 SPBS, Wert: ca. 500 EUR) entwendet. Der Geschädigte stellte seinen Rasenmäher auf der Parkfläche vor seiner Garage ab um diesen anschließend zur Reparatur in die Werkstatt zu bringen. In einem unbeobachteten Moment nahm ein bislang unbekannter Täter den Rasenmäher weg. Dem Geschädigten fiel auf, dass zuvor ein roter Kastenwagen (Hersteller und Kennzeichen unbekannt) auffallend langsam durch die Straße fuhr. Möglicherweise besteht hier ein Zusammenhang. Wer Hinweise zu Tat, Täter oder dem roten Kastenwagen machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell