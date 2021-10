Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbrecher lässt sein Fahrrad am Tatort in Weiskirchen zurück

Weiskirchen (ots)

Am 05.10.21 wurde der Polizei Nordsaarland ein Einbruch in ein leerstehendes und stark sanierungsbedürftiges Anwesen in der Losheimer Straße von Weiskirchen gemeldet. Bei der Tatortaufnahme wurde durch die Polizeibeamten unter anderem ein Fahrrad festgestellt, welches vermutlich am Tatort durch den Täter zurück gelassen wurde. Das Fahrrad war bereits mit Diebesgut beladen. Da der Täter wohl bei der Tatbegehung gestört wurde, flüchtete er ohne sein Fahrrad. Bei dem hochwertigen Fahrrad könnte es sich ebenfalls um Diebesgut aus einem Fahrraddiebstahl handeln. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weiß-schwarzes Herren-Mountainbike der Marke "Lapierre". Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Falls jemandem ein solches Fahrrad gestohlen wurde oder jemand ein solchen Fahrrad vermisst, bitte an die PI Nordsaarland wenden (Tel.: 06871/90010). Falls jemand Hinweise zu dem Einbruch geben kann, können diese ebenfalls an die PI Nordsaarland unter der genannten Telefonnummer mitgeteilt werden.

