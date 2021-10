Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gestohlene Gegenstände sichergestellt

Dagstuhl (ots)

Eine unterschlagene EC-Karte, ein entwendetes Fahrrad, Marihuana und Amphetamine stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in der Nacht zum Sonntag, dem 03.10.2021, in Wadern-Dagstuhl sicher. Die Streifenwagenbesatzung wurde um 02.45 Uhr auf einen 36Jährigen aus einem Weiskircher Ortsteil aufmerksam, der sein Fahrrad vor sich herschob. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten fanden bei ihm Marihuana und Amphetamine und eine in Weiskirchen unterschlagene, bis 2024 gültige EC-Karte. Diese hatte der 36Jährige laut eigenen Angaben vor Monaten gefunden und dann zum Ziehen von Zigaretten benutzt. Das von dem Mann geschobene Rad war am 07.09.2021 in Losheim am See entwendet worden. Die weiterhin geführten Ermittlungen ergaben den dringenden Verdacht, dass der Mann am 13.07.2021 in Weiskirchen ein an der Hochwaldhalle abgestelltes Fahrrad ebenfalls entwendet hatte. Somit konnten anlässlich einer einzigen Kontrolle drei Eigentumsdelikte aufgeklärt und ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz erkannt werden.

