Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mann wirft mit Steinen auf Schüler

66679 Losheim (ots)

Schülerinnen (10. Klasse) der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim am See wurden am Morgen des 24.09.2021, auf dem Weg zur Schule, von einer männlichen Person mit Steinen beworfen. Der Vorfall ereignete sich nachdem die drei Schülerinnen in der Saarbrücker Straße, an der dortigen Bushaltestelle aus dem Linienbus stiegen. Der Beschuldigte, der augenscheinlich betrunken war, sprach die Schülerin lautstark an, was diese jedoch ignorierten. Daraufhin warf die unbekannte männliche Person mit einer Vielzahl von kleineren Steinen nach den Schülerinnen. Diese wurde von den Steinen getroffen, jedoch nicht verletzt. Eine Fahndung der Polizei nach der betrunkenen Person verlief negativ. Der Beschuldigte wurde von den Schülerinnen wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, braune Haare, trug einen blauen Trainingsanzug und weiße Turnschuhe. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. zu dem Beschuldigten machen kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Nordsaarland Tel.: 06871/9001-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell