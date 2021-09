Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall durch Fahranfänger

66679 Losheim (ots)

Am 24.09.2021, gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße, von der L 377 kommend, in Richtung Wahlen ein Alleinunfall. Hierbei kam ein Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei über den dortigen Grünstreifen. Beim Wiederauffahren auf die Fahrbahn verlor der 18- jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte von der Fahrbahn. Abseits der Fahrbahn überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wurde beim Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

