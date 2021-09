Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

66679 Losheim (ots)

Am Morgen des 24.09.2021 kam es auf der L 157 zwischen Bachem und Losheim am See zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. In Fahrtrichtung Losheim am See, auf einer ansteigenden Fahrstrecke kam eine Fahrzeugführerin, aufgrund Unachtsamkeit, in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Fahrzeugführerin in den angrenzenden Straßengraben geschleudert und fiel auf die Fahrerseite um. Der andere Pkw schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen einen weiteren Pkw, welcher die L 157 befuhr. Zwei Unfallbeteiligte wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die L 157 war durch den Verkehrsunfall für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell