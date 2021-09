Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigungen an Pkws in Konfeld

66709 Weiskirchen, OT Konfeld (ots)

Im Zeitraum 23.09.2021-24.09.2021 kam es in Weiskirchen, OT Konfeld, im Bereich Eichenlaubstraße und Schulstraße zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen. An einem Pkw, sowie an einem Kleinbus wurde durch einen unbekannten Täter jeweils ein Hakenkreuz mittels eines spitzen Gegenstandes eingeritzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. zu dem Verursacher machen kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Nordsaarland Tel.: 06871/9001-0 in Verbindung setzen.

