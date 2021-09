Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Einsteigediebstähle in Bauhof

Losheim am See (ots)

Die Polizeiinspektion Nordsaarland sucht einen Mann im geschätzten Alter zwischen 25 und 40 Jahren. Dieser Mann ist in den vergangenen Tagen mehrfach nachts über die Umzäunung des Bauhofes in der Bahnhofstraße in Losheim am See geklettert, um sich danach mehrere Stunden auf dem Betriebsgelände aufzuhalten. Er hat auch Elektroteile beim Verlassen des Bauhofes mitgenommen. Folgende Beschreibung des Mannes liegt vor: schlanke Gestalt; lange hellere Haare; bekleidet mit einem schwarzen Oberteil mit weißer Aufschrift und einem lila bzw. rosafarbenem Hemd; graue Hose und dunkle Schuhe. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um jemanden handelt, der derzeit durch die Umgebung von Losheim am See streift. Hinweise auf den Mann bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 90010 melden.

