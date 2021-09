Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrfacher Überschlag auf Bundesautobahn

Nonnweiler-Braunshausen (ots)

Mit leichten Verletzungen überstand ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus der Schweiz einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Braunshausen und Otzenhausen. Der Mann befuhr am Freitagabend, dem 17.09.2021, die A 1 in Fahrtrichtung Trier, als er bei hoher Geschwindigkeit in einer langgezogenen, ansteigenden Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Böschung überschlug sich der BMW des Mannes mehrfach und kam schließlich auf dem Standstreifen auf den Rädern stehend in Unfallendstellung. Bei den Überschlägen in der Böschung knickten Bäume und Sträucher ab. Der Fahrer konnte sich nur leicht verletzt aus seinem völlig zerstörten BMW befreien. Vorsorglich wurde er in ein außersaarländisches Krankenhaus eingeliefert. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland leiteten gegen den Unfallfahrer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ein.

