Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Weiskirchen (ots)

Drei verletzte Personen forderte ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Freitag, dem 17.09.2021, um 18.45 Uhr auf der L 151 zwischen Thailen und Wadern. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve geriet ein 28-jähriger Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, weil er nach einem Softdrink in seinem Fahrzeug griff. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er frontal mit einer Pkw-Fahrerin im Alter von 34 Jahren. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden schwerverletzt in außersaarländische Krankenhäuser verbracht. Die alleine im Fahrzeug sitzende Frau wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Eingesetzt waren neben 4 Rettungswagen und Notarzt auch ein Rettungshubschrauber sowie Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland.

