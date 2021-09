Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Wadern

Wadern (ots)

Am Dienstag, 14.09.2021, wurde in der Zeit von 12:15 bis 12:45 Uhr, auf dem LIDL-Parkplatz in Wadern, ein zum Parken abgestellter grauer Opel Corsa, von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein -und Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland in Wadern unter Tel.: 06871/90010

