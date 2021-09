Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Außenspiegel abgeschlagen

Wadern (ots)

Zeugen meldeten der Polizeiinspektion Nordsaarland in der Nacht zum Samstag, dem 11.09.2021, um 01.30 Uhr, dass im Innenstadtbereich von Wadern ein Mann herumlaufe, der wahllos Fahrzeuge demolieren würde. Die sofort entsandten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten im Bereich des Busbahnhofes zwei Männer antreffen, die als Täter der Sachbeschädigungen in Betracht kamen. Einer der Männer baute sich sofort drohend vor den Polizeibeamten auf und äußerte, dass er Kampfsport mache und keine Angst habe. Als der Mann jedoch sah, dass die Polizeibeamten einen Taser mitführten beruhigte er sich. Schließlich ermittelten die Polizeibeamten anhand von Zeugenaussagen, dass einer der beiden Angetroffenen, ein in Wadern wohnender Mann südosteuropäischer Nationalität im alkoholisierten Zustand an zwei im Innenstadtbereich von Wadern geparkten Fahrzeugen die rechten Außenspiegel mit der Faust abgeschlagen hatte. Die einschreitenden Polizeibeamten begleiteten den Täter der Sachbeschädigungen nach Hause. Ihn erwarten jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Schadensersatzansprüche der geschädigten Fahrzeugbesitzer.

