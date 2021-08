Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung und illegalem Straßenrennen auf der B268 in Höhe Losheim Globus am Samstagmittag

66679 Losheim (ots)

Am Samstagmittag, 21.08.2021 gegen 13:50 Uhr, kam es auf der B268 zwischen Losheim und Britten zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei welcher eine weibliche Person leicht verletzt wurde. Das Geschädigte Ehepaar befuhr mit ihrem PKW die B268 in Richtung Britten. Hierbei überholte in Höhe der Ausfahrt Losheim Globus, ein Fahrzeug und ein Motorrad ein entgegenkommendes Fahrzeug, so dass der Geschädigte eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver bis zum Stillstand machen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Bremsmanöver wurde die Fahrzeuginsassin leicht verletzt. Die Geschädigten beschrieben die Fahrweise des Fahrzeuges und des Motorrades sehr riskant und rücksichtslos. Offensichtlich lieferten die beiden sich ein Rennen, da das Motorrad den Kontrahenten beim Überholvorgang auf dem Standstreifen überholte. Zum Fahrzeug konnte der Geschädigte keine Angaben machen. Das Motorrad wäre schwarz gewesen mit gelben Streifen an der Seite. Fahrer des Motorrades trug ein Vollvisierhelm und schwarze Motorradbekleidung. Falls jemand Hinweise zu dem gefährlichen Fahrmanöver oder den flüchtigen Fahrzeugen geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

