Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dreister Diebstahl am Wanderweg

Primstal (ots)

Wanderer des sogenannten "Primstaler Panoramaweges" müssen zukünftig auf eine Pause am sogenannten "2.Kreuz" verzichten. Bisher unbekannte Täter entwendeten die dort aufgestellte Sitzgarnitur aus massivem Douglasienholz. Die beiden braun lackierten Sitzbänke und der gleichfarbene dazugehörige Tisch verschwanden zwischen Dienstag, dem 17.08.2021, 17 Uhr, und Mittwoch, dem 18.08.2021, 15 Uhr, in der verlängerten Langheckstraße in Primstal. Die bisher unbekannten Diebe dürften wegen der Schwere der Möbelgarnitur ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Die Polizeiinspektion Nordsaarland bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die Diebe und den Verbleib der wertvollen Möbelgarnitur. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06871 90010 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell