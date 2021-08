Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Bedrohung und Beleidigung gegenüber Polizeibeamten

Wadern (ots)

Anlässlich einer Ruhestörung suchten Einsatzkräfte der PI Nordsaarland eine Örtlichkeit in Wadern-Steinberg auf, an welcher die Beamten neben der Ruhestörung auch mehrere Delikte in Sachen Körperverletzung aufnahmen. Im Zuge dieser Sachverhaltsaufnahmen kam es dazu, dass ein Beteiligter der Sache die eingesetzten Beamten verbal aggressiv anging und dabei bedrohte und beleidigte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell