Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Losheim am See (ots)

Am Abend des 14.08.2021 kam es gegen 20:35 Uhr auf dem Gelände des Freizeitsee Losheim zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte. Die Beamten wurden zur Sachverhaltsaufnahme auf die Liegewiese des Stausee Losheim gerufen, weil sich dort eine größere Gruppe von Personen auffällig verhalten würde. Mitglied dieser Gruppe sei auch eine bereits der Polizei bekannte Person, welche erst einige Tage zuvor am Stausee Sachbeschädigungen an dort liegenden Booten u.a. am DLRG Rettungsboot begangen habe. Weiterhin würden die Personen einen Einkaufswagen mitführen. Währenddessen die Beamten ihre Maßnahmen vor Ort trafen, wurde aus einer anderen Personengruppe heraus eine gläserne Bierflasche in Richtung der eingesetzten Beamten geworfen, welche aus glücklichen Umständen heraus ihr Ziel verfehlte. Den Flaschenwurf betreffend konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, gegen welchen die Ermittlungen wegen Tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet wurden. Bezüglich des Einkaufswagens konnte ebenfalls ein Tatverdächtiger ermittelt werden, gegen welchen ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell