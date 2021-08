Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Streit unter "Cowboys"

Losheim am See (ots)

Am 14.08.2021 kam es in den Abendstunden zu einem Streit zwischen zwei Männern, welche sich hintergründig freilaufender Rinder körperlich angingen. So kam es, dass der eine den anderen beschuldigte die Weide geöffnet zu haben, wonach dieser den Herrn in seinem Pkw mit einem Holzpfahl traktierte und darüber hinaus auch den Pkw mit dem Holzpfahl beschädigte. Der Pkw Insasse wollte sich daraufhin mit einem massiven Radschlüssel gegen den Angreifer wehren, wonach er durch den Angreifer "entwaffnet" und damit an den Beinen verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell