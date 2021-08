Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Versuchter Einbruch in die katholischen Pfarrkirche in Losheim

Losheim (ots)

Unbekannter Täter versuchte die Hintertür der katholischen Pfarrkirche, auf der Rückseite der Kirche in Losheim mittels unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und es blieb beim Versuch. An der Tür entstand hierdurch Sachschaden. Die Tatzeit kann zwischen dem 01.08.2021, 10:00 Uhr und 07.08.2021, 09:00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der Tat geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell