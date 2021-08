Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines Treppengeländers in Niederlosheim

Losheim-Niederlosheim (ots)

In der Nacht von Freitag 06.08.2021 auf Samstag 07.08.2021 kam es zu einem Diebstahl eines Treppengeländers in der Pfarrhausstraße in Niederlosheim. Hier wurde das ca. 7m lange Stahlgeländer (feuerverzinkt) zwecks Malerarbeiten demontiert und im Vorgarten des Anwesens abgelegt. Im Laufe der Nacht wurde das Geländer durch unbekannte Täter aus dem Vorgarten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der Tat geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

