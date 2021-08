Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall unter Alkoholeinfluss

Nohfelden- Gonnesweiler (ots)

Am Samstag 31.7.2021 gegen 22.30 Uhr ereignete sich sich in der Ortslage von Gonnesweiler ein Verkehrsunfall. Ein PKW hatte dort eine Ampelanlage beschädigt und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund des erheblichen Schadens stellte die Fahrzeugführerin den PKW in der Nähe ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten eine 42 Jährige Frau aus Nohfelden als Fahrerin feststellen. Da sie unter erheblichem Alkoholeinfluss stand wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.

