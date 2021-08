Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mähroboter gestohlen

Losheim am See (ots)

In der Nacht zum 1.8.2021 wurde in der Diedenhofenstraße in Losheim ein Mähroboter inklusive Ladestation und Zubehör von einem privaten Grundstück entwendet. Hinweise dazu bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter der 06871-90010.

