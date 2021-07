Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geschwindigkeitsmessanlage in Mitlosheim mit Farbe besprüht

66679 Losheim am See (ots)

Am Morgen des 25.07.2021 konnte eine Sachbeschädigung an dem Blitzeranhänger (Enforcement Trailer) der Gemeinde Losheim festgestellt werden. Dieser stand zum Tatzeitpunkt an der Ortsdurchgangsstraße (Mitlosheimer Straße) in Mitlosheim. Die Front wurde mittels blauer Farbe besprüht. Hierdurch konnten keine Geschwindigkeitsmessungen mehr durchgeführt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Tat müsste in der Nacht vom 24.07.2021 auf den 25.07.2021 stattgefunden haben. Informationen oder sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland (Tel.: 0687190010).

