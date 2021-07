Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrszeichen in Kostenbach überklebt

66687 Wadern (ots)

In der Nacht des 25.07.2021 wurde von einem Verkehrsteilnehmer festgestellt, dass in der Nonnweiler Straße in Wadern, OT Kostenbach ein Verkehrszeichen (Geschwindigkeit 30km/h) mittels einer Folie überklebt wurde. Auf der Folie befand sich der Aufdruck 50. Das Verkehrszeichen steht unmittelbar vor einer festinstallierten Geschwindigkeitsmessanlage am Ortseingang Kostenbach. Durch die Polizeiinspektion Nordsaarland wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten eingeleitet. Hinweise auf den oder die möglichen Täter können an die Polizeiinspektion Nordsaarland (Tel.:06871/90010) gemeldet werden.

