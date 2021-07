Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in Gebäude der Minigolfanlage

66709 Weiskirchen (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 16.07.2021, 19.30 Uhr bis Samstag, dem 17.07.2021, 11.00 Uhr, traten unbekannte Täter in der Kurparkstraße in 66709 Weiskirchen an der dortigen Minigolfanlage zunächst das abgeschlossene Holztor auf. Auf dem Gelände begaben sie sich zu dem Toilettenhäuschen, verschafften sich durch ein Kippfenster Zutritt und wollten offensichtlich von dort in den Verkaufsraum bzw. die Lagerräumlichkeiten gelangen. Davon ließen die Täter jedoch aus nicht bekannten Gründen ab und nahmen dafür auf ihrer Flucht das Kippfenster (Größe 40x60 cm) mit.

Zeugen, welche in der angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

