Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Festnahme einer mit Haftbefehl gesuchten Person und Sicherstellung von möglichem Diebesgut

Wadern-Lockweiler (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht zum 16.07.2021. Gegen 02:13 Uhr stelle eine Streife der Polizei Nordsaarland zwei verdächtige Personen in der Sporwaldstraße in Wadern-Lockweiler fest. Beim Anhalten des Streifenwagens, flüchteten die beiden jungen Männer in unterschiedliche Richtungen. Während einer ergriffen werden konnte, flüchtete sich der andere junge Mann hinter ein Haus und von dort aus auf das Dach eines Wohnhauses.

Von der Polizei wurden weitere Kräfte, Spezialeinheiten und die Feuerwehr angefordert. Als die Feuerwehr mit Drehleiter zu der Person aufstieg, sprang diese vom Dach in einen Dornenbusch, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der 33-jährige Mann konnte sich nicht ausweisen und machte zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Wie später festgestellt, bestand für ihn ein Haftbefehl. Er wurde festgenommen. Zu der Örtlichkeit kam er mit einem Transporter, indem hochwertige elektr. Arbeitsgeräte vorgefunden wurden, über deren Herkunft er keine plausiblen Auskünfte erteilten konnte. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte. Da er unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein besaß er nicht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Der zuerst ergriffene 35-jährige Mann verweigerte auch alle Angaben. Er war vermutlich mit einem Pkw vorgefahren. Einem BMW-Kombi. Da zu dem Fahrzeug kein Schlüssel aufgefunden werden konnte, aber auch hierin mögliches Diebesgut sichtbar war, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft der Pkw zwangsgeöffnet. Im Kofferraum wurden drei augenscheinlich herausgetrennte Katalysatoren aufgefunden, die vermutlich entwendet wurden. Auch er stand unter dem Einfluss von Drogen. Eine Blutprobe wurde entnommen; entsprechende Strafanzeigen werden auch gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell