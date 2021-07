Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von Katalysatoren

Wadern (ots)

In der Zeit vom 7.7. bis zum, 10.7.21 wurden in Wadern ,Buttnicher Straße an 2 dort abgestellten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell