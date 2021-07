Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Widerstand mit verletzten Polizeibeamten

Losheim am See (ots)

Im Rahmen der Kirmes in Losheim am See kam es zu mehreren Einsätzen der Polizeiinspektion Nordsaarland die durch alkoholisierte Personen ausgelöst wurden. Unter Anderem kam es am 13.7.2021 um 01:15 zu mehreren Sachbeschädigungen und Belästigungen durch einen 21 Jährigen Mann aus Merzig die während der Aufnahme eines anderen Sachverhalts den Beamten mitgeteilt wurden. Der vermeintliche Täter konnte dann auch in unmittelbarer Nähe in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Der stark alkoholisierte und aggressive Mann konnte nicht beruhigt werden. Beim Versuch ihn in den Funkstreifenwagen zu verbringen schlug und trat er plötzlich nach den Polizeibeamten. Er mußte mit mehreren Beamten festgehalten und fixiert werden, wobei er sich auch auf die Beamten warf. Erst nachdem der Einsatz des DEIG ( Taser) angedroht wurde ließ er sich ohne weiteren Widerstand festnehmen. Er wurde zur Dienststelle verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Maßnahme wurden 4 Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen den Mann werden Strafanzeigen wegen Widerstand und Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigungen erstattet.

