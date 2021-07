Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung

Nonnweiler (ots)

Bereits am Montag, dem 05.07.2021, teilte ein Jäger der Polizeiinspektion Nordsaarland, Wadern, telefonisch mit, dass er eine illegale Abfallentsorgung festgestellt habe. Der Ablageort befinde sich in einem Waldgebiet zw. Nonnweiler-Kastel und Nonnweiler. Im Bereich der Gommsmühle. Wie die Polizeibeamten vor Ort feststellten, entsorgte dort jemand eine größere Menge teils umweltgefährdender Abfälle in einem Waldgebiet. Unter den Abfällen, welche vermutlich aus einem Malerbetrieb stammen, befanden sich neben Motoröl und Terpentin auch diverse Lacke, Batterien und ähnliche Sachen. Eine Beeinträchtigung der Umwelt konnte - aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem Fließgewässer - lediglich durch das zeitnahe Einschreiten von Polizei und Bauhof verhindert werden. Vermutlich wurden die Gegenstände mit einem größeren, evtl. geländegängigen, Fahrzeug dorthin verbracht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Wadern, unter Tel. 06871-9001-0

